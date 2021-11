Otto Pérez Molina obtiene libertad condicional en «La Línea» pero debe esperar otra resolución

Por considerar que existe un exceso de prisión preventiva y asegurar que las circunstancias han cambiado, el Tribunal de Mayor Riesgo B decidió otorgarle medida sustitutiva al ex presidente Otto Pérez Molina.

Después de diversos intentos por obtener la libertad condicional, finalmente este lunes el ex presidente Otto Pérez Molina ha logrado que el Tribunal de Mayor Riesgo B le conceda el beneficio de la medida sustitutiva dentro del caso La Línea.

La medida consiste en: arresto domiciliar, arraigo, prohibición de hablar con testigos y coimputados y una caución económica de 13 millones de quetzales.

Pérez es acusado dentro del caso la Línea de supuestamente haber permitido una defraudación al estado al liderar una estructura que se dedicaba a solicitar coimas para una presunta agilización de tramites aduaneros.

No obstante, aunque el ex presidente pueda pagar la caución económica, este no podrá recuperar su libertad inmediatamente sino hasta que logre que el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez determine si le concede o no el mismo beneficio pero dentro del caso Cooptación del Estado.