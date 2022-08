Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti declaran ante tribunal tras 7 meses de juicio

Después de 7 meses de juicio, finalmente este lunes los ex gobernante Otto Pérez Molina y la Ex Vicepresidenta Roxana Baldetti han declarado ante el tribunal de mayor riesgo B para defenderse de las acusaciones en su contra por el caso La Línea.

A 7 años de la renuncia de Otto Pérez Molina y la captura de Roxana Baldetti, los ex gobernantes finalmente se han presentado ante el Tribunal de Mayor Riesgo B para presentar sus argumentos de defensa ante los señalamientos realizados por el Ministerio Público en su contra por su presunta vinculación al caso la Línea y señalarlos como los líderes de la estructura dedicada a la defraudación tributaria.

El primero en declarar ha sido el ex presidente, quien comenzó su intervención asegurando que es inocente de todo cargo.

A decir del ex mandatario, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad no tiene ningún documento o prueba donde se haga constar su nombre o su voz, por lo que no podrían decir que este tuvo participación de los supuestos hechos ilícitos.

Así también señaló que en las declaraciones de los colaboradores eficaces Estuardo Salvador González y Juan Carlos Monzón, no se queda probado que haya recibido dinero como asegura el Ministerio Público.

Posteriormente y tras solucionar problemas de audio en la sala, el tribunal procedió a escuchar la declaración de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien comenzó su defensa con declaraciones de las anteriores autoridades de la FECI.

Según Baldetti la acusación en su contra surgió porque aparentemente se orquestaba un golpe de estado y señalo a funcionarios extranjeros de esto.

Finalmente y tras asegurar que su actuar no fue ilícito, la ex vicemandataria aseguro que desconocía del funcionamiento de la estructura criminal.

De momento, se espera que el Tribunal escuche a otro acusados en el caso para que presenten sus respectivas defensas, y posteriormente se preguntará a las parte si existe prueba nueva que aportar al proceso.

En dado caso no exista nada más que agregar, se procederá a la fase de conclusiones para que así el Ministerio Público solicite una condena contra los acusados.