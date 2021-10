Pactos colectivos cuya negociación se realiza de forma oscura

En entrevista con el abogado constitucionalista Mario Fuentes Destarac y María del Carmen Aceña, investigadora del CIEN. Conversamos acerca de los pactos colectivos que actualmente se negocian de forma oscura y que buscan ser incluidos en el presupuesto.

El pacto colectivo está en reserva

La Investigadora del CIEN no comparte dicha reserva, manifestando que un pacto colectivo en el sector público no se debería mantener en reserva, porque se tiene un marco de servicio civil… “A través de los pactos en los últimos años lo que vemos es que se están asignando recursos del estado para privilegios y no se cumple con la frase”. “Igual trabajo, igual remuneración”. Expresa Aceña.

En el caso de los pactos Aceña refiere que realizaron varios estudios donde se proyectaron 10 años para que el tema colapsara.

En el año 2014 los pactos colectivos del ejecutivo ya tenían 6 mi millones de quetzales por lo que se considera que la suma que ahora se maneja es el doble.

El pacto colectivo del Ministerio de Educación

Es el ministerio que más empleados tiene, además de los privilegios en el tema de aumentos salariales masivos cada año. El último fue de un 5% y 10%. Dentro del pacto también hay bonos, días extra de asueto entre otros.

En el año 2008 se firma el primer pacto colectivo de educación y a través de éste hasta la fecha, el gasto público se ha invertido en funcionamiento.

Otros detalles en contexto

En el 2007 el funcionamiento era el 52% y en el proyecto de presupuesto para el 2022 es de 67.7%.

Se hace la reflexión que si los trabajadores tienen de fijo un aumento salarial masivo, no tienen ningún incentivo para brindar un buen servicio y que sea de calidad.

La denuncia pública debería ser que ninguna entidad del estado puede ser secreto

Esto por principio constitucional. Ninguna autoridad del estado puede hacer eso. El organismo legislativo tiene que trabajar en la facultad constitucional de fiscalización porque es éste organismo el que tiene que realizar la fiscalización para la rendición de cuentas a los funcionarios públicos.

En este caso del Ministerio de Educación, cartera de finanzas y SEGEPLAN.

Afirman los expertos que esa es la obligatoriedad en cualquier convenio o acuerdo que se esté manejando.

Ningún funcionario de los 3 mencionados, viceministros, directores de educación, de finanzas entre otros, pueden estar por encima de las facultades que la constitución les da.

Si desde hoy los legisladores empiezan a cumplir con su obligación constitucional de fiscalizar pueden detener procesos ilegales.

Si por temor al costo político, que para algunos puede representar el tema del sindicato magisterial y que por pretender cobrar una factura política no realicen su labor correcta de fiscalización.

Tendrán a finales del presente mes o principios de noviembre la suficiente facultad en no aprobar el nuevo plan de presupuesto que está planteando el Ministerio de Finanzas Públicas para el 2022.

Para entrar en contexto en su momento el equipo jurídico del Ministerio de Educación no brindó detalles acerca del pacto colectivo que se negocia con el Gobierno y el Magisterio.

Durante una audiencia pública en con la Comisión de Finanzas del Congreso, el equipo se escudó en el artículo 9, inciso 5 de la Ley de Acceso a la Información Pública para no detallar la negociación.

Dicho artículo dice que Información Confidencial “es toda información en poder de los sujetos obligados que mandato constitucional, o disposición expresa de una ley tenga acceso restringido, o haya sido entregada por personas individuales o jurídicas bajo garantía de confidencialidad”.

Mientras tanto la viceministra de Educación, confirmó que las negociaciones están en proceso de revisión y “bajo el principio de confidencialidad”.

La funcionaria negó que se contemplara algún aumento para los maestros en el proyecto del Presupuesto para el 2022. Durante la audiencia, el Ministerio de Educación solicita en el Presupuesto de 2022 unos Q19 mil 954 millones.

Existe un principio fundamental en derecho administrativo que expresa que “no se puede hacer parte de los funcionarios y empleados públicos, aquello que no está expresamente permitido”.

“Un funcionario no puede entrar en proceso de negociación inflexible y disponer de fondos del estado a través de una serie de opciones si no hay un marco conceptual de referencia que se convierte en un marco regulatorio. Una ley establecida por el congreso de la república”… Refiere Mario Fuentes Destarac abogado constitucionalista.

Puede observar la entrevista completa a través de:

https://www.youtube.com/watch?v=E9-SOYohPFc