Padre de Carlos Gregorio pide justicia por muerte de su hijo en EE.UU.

Carlos Gregorio Hernández Vásquez es el nombre del menor guatemalteco quien murió en custodia de autoridades de Estados Unidos, su padre desde San José El Rodeo en Cubulco, Alta Verapaz, habla sobre lo que significó su muerte.

Estas son las imágenes proporcionadas por el medio Propublica quienes revelaron las circunstancias en las que murió el menor guatemalteco Carlos Gregorio Hernández Vásquez, detenido el 13 de mayo cerca de la ciudad tejana de Hidalgo por la patrulla fronteriza de Estados Unidos.

El medio destaca que las imágenes fueron obtenidas del departamento de policía de Weslaco, Texas, que a su vez las obtuvo de la patrulla fronteriza en el marco de la investigación de la muerte de este joven inmigrante el pasado 20 de mayo.

En las imágenes se ve a Carlos Gregorio, de 16 años, en una celda de hormigón de la estación de la patrulla fronteriza, en aislamiento por su gripe. En la celda ya estaba otro menor enfermo que estaba descansando abrigado con una manta de papel de aluminio.

El adolescente sufre convulsiones y permanece tumbado casi 10 minutos, pero nadie acudió en su ayuda. En un último intento, Carlos Gregorio logró incorporarse y se dirigió al baño de nuevo, donde se derrumbó y volvió a convulsionar hasta que se quedó completamente inmóvil….

En San José El Rodeo,municipio de cubulco, Baja Verapaz a seis horas de la capital se encuentra este pequeño taller de carpintería propiedad de Carlos Bartolomé Hernández, padre del menor fallecido. Siete meses después de su muerte así reacciona…

En el caso de las autoridades de Guatemala, ellos han emitido un comunicado luego que se diera a conocer este video en el que piden a las autoridades que se continúe con la investigación.

Las autoridades en Estados Unidos dicen que hay una en curso, pero lo que quiere este padre de familia es que haya justicia, no solo para Carlos, sino también para todos los migrantes guatemaltecos que día con día tratan de buscar mejores oportunidades.

Con él ya suman cinco los niños guatemaltecos que han perdido la vida tratando de llegar a Estados Unidos. Algunos enferman dentro de los centros de detención y otros en el trayecto.

La familia pide que se respeten los derechos humanos, tanto para Carlos como del resto de migrantes que buscan oportunidades que no se pueden dar en esta tierra, porque ya desde hace varios años el cambio climático ha cobrado las suyas y no permite que crezcan los cultivos en este lugar. Carlos era uno más que quería mejores oportunidades, pero no lo logró.

