Padres latinos responden al llamado de vacunar a sus hijos 5 a 11

Padres latinos en Los Ángeles

Comenzaron a llevar a sus hijos de entre 5 y 11 años a vacunarse contra COVID-19 en clínicas escolares.

Agarrado de la mano de su padre, Diego Chang, de 7 años y recién llegado de Guatemala, recibió la primera dosis de la vacuna pediátrica. Para su padre José, es un alivio.

“En Guatemala es muy difícil conseguir las vacunas, entonces aquí llegó y gracias a Dios. Dos semanas después, 20 días ya pudo obtenerla de él y es un logro grande como papá, porque uno siempre piensa en ellos en que no se enfermen. En todo lo que está pasando ahorita y pues da mucho miedo”.

Xitali Padilla, de 9 años, también optó por apretar fuertemente la mano de su madre al recibir el pinchazo. Dice que hace meses estaba esperando que aprobaran la vacuna para niños de su edad.

“Me la quería poner, porque si me agarraba el COVID no quería que me diera muy fuerte….Yo le decía a mi mamá que yo quería ser la primera que se la pusiera. Pero bueno, ya mire que no me la podía poner. Y ya cuando salió, le dije que ya me la quería poner”.

Griselda Padilla explica la fuente de la ansiedad de su hija.

“Tuve familias que se enfermaron y la preocupación principal es mi esposo que él tiene un problema en los pulmones y eso era la preocupación de los dos”.

No es necesario que los padres estén presentes para que los niños sean inmunizados. Estudiantes del distrito escolar pueden recibir la vacuna si presentan un consentimiento firmado por sus padres.

Fuente: VOA

Lea también.