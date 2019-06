¿Estaría dispuesto el Papa Francisco a hablar del aborto?

En una reciente entrevista que se le realizó a la cantante Madonna, declaró que le gustaría hablar sobre el aborto con el Papa Francisco.

El objetivo de la cantante es estar «cara a cara» con el sumo pontífice para conocer la opinión de la iglesia católica con dicho tema.

Así mismo, quiere incluir otras cuestiones sobre género y derechos reproductivos, afirmó la «Madame X».

Durante su entrevista, Madonna comentó que quiere hablar sobre «sobre el punto de vista de Jesús sobre las mujeres».

Posterior a eso, el presentador del programa le cuestionó a la cantante que cuál sería la pregunta que le haría al papa, a lo que la intérprete respondió: «¿No crees que Jesús estaría de acuerdo en que una mujer tiene derecho a elegir qué hacer con su cuerpo?».

Aunque no hay una respuesta de confirmación por parte del pontífice, Madonna expresó sentirse esperanzada de llegar al diálogo con el religioso.

«Un día podría invitarme (…), creo que el papa estaría abierto a tener esta conversación conmigo», manifestó.

Sin embargo, el pasado mayo, el obispo habría hablado acerca del tema, aseverando que rechaza totalmente el aborto.

Mismo al que considera como una forma de «contratar a un sicario para resolver un problema».

Al declarar esto, el sumo sacerdote aclaró que no se trata de un asunto religioso sino humano.

Madame ❌ is everywhere……………My new album is out now – listen here https://t.co/cwDiAKmsiv pic.twitter.com/N9u4mVTZ7Q

— Madonna (@Madonna) 14 de junio de 2019