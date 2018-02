Papá se hace pasar por su hija y golpea a acosador sexual

Walter Martín Rodríguez se llama el padre de una niña de 11 años que se hizo pasar por ella en Whatsapp, para ubicar al acosador de 29 años que enviaba mensajes intimidantes a su hija en Buenos Aires, Argentina. Cuando lo identificó en el punto de encuentro donde el pedófilo había quedado -según él- con la menor, le propinó una paliza.

De acuerdo con el diario argentino Los Andes, la niña recibía constantes mensajes de contenido sexual en su teléfono móvil por parte de Germán Acosta, quien le pedía imágenes íntimas y hasta una cita, por lo que la menor se cansó y le contó a su padre.

Les decís a tus papas que vas a ver a una amiga, yo soy de Palermo capital”, fue uno de los mensajes del chat. Posteriormente, volvió a escribirle citándola a su casa y luego a otra dirección, sin imaginar que sería el padre de la niña quien leería los mensajes y llegaría para darle su merecido.

La cita se concretó en Villa Crespo, uno de los barrios de Buenos Aires, el pasado 10 de febrero. Cuando Martín Rodríguez reconoció al acosador, comenzó a darle manadas en la cara y el cuerpo, hasta llamar a la policía. Fotografió al acosador y luego publicó las imágenes en Facebook.

La verdad es que fui a matarlo. No lo pensé, estaba sacado. Me separó la policía, si no, lo dejaba bobo. Yo decía que tenía 11 años, la edad de mi hija, y él me mandaba fotos de su miembro y me decía que no importaba, que él iba a ser mi profesor y me iba a enseñar. Cualquier padre que se ponga en mi lugar hubiera hecho lo mismo”, expresó Rodríguez.