Al continente asiático, así es el país donde jugará Marco Pappa

El volante guatemalteco Marco Pablo Pappa no vestirá la camisola de Municipal en el torneo Clausura 2018, pues estará en Asia. El nuevo legionario del balompié nacional jugará en la Liga Profesional de Brunéi, un país con una superficie de 5,000 kilómetros cuadrados, que cabe dentro de Huehuetenango (7,400 kilómetros cuadrados), rodeado por Malasia.

Según informó el club rojo, Marco Pappa viajará este 5 de enero a su nuevo destino para efectuar una gira con su nuevo club, el Brunei DPMM FC.

Pappa sumará una experiencia más en el fútbol extranjero luego de su paso por el Chicago Fire, Seattle Sounders y Colorado Rapids de Estados Unidos, así como el SC Heerenveen de Holanda.

Brunéi es uno de los países más pequeños del mundo.

Es una de los 49 naciones que componen el continente asiático y tiene alrededor de 400 mil habitantes.

Su capital es Bandar Seri Begawan.

El sultanato de Brunéi es la dinastía musulmana más antigua de la región con más de seis siglos. El sultán Muda Hassanal Bolkiak es cabeza del Estado y del gobierno.

No hay partidos políticos legales.

El derecho del voto de la mujer no esta reconocido.

Brunéi es uno de los mejores lugares para bucear y uno de los países musulmanes más estrictos del mundo, en el que está prohibida la venta y consumo de alcohol.

Según la revista Forbes, es el quinto país de una lista de 182 por sus yacimientos de petróleo y gas. Además, es el país con menor deuda pública en el mundo, según CNN.

El sultán de Brunéi figura entre las personas más ricas del mundo. Su palacio tiene más de 1.500 habitaciones y cuenta con una colección de más de 5.000 vehículos de lujo.

Brunéi tiene uno de los índices más altos de tenencia de vehículos (un carro para cada 2,09 personas) debido a la falta de transporte público, bajos impuestos, y el bajo precio del petróleo.

These Are Asia’s Five Weakest Economies By Growth

1.🇲🇴Macau (-4%)

2.🇧🇳Brunei (-2.5%)

3.🇰🇵North Korea (+1%)

4.🇯🇵Japan (+1%)

5.🇹🇼Taiwan (+1.4%)

(Forbes)

— Know The World (@theworldindex) December 27, 2017