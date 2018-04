Marco Pappa no se disculpa y explica por qué escupió a Barbosa

Luego de las críticas que levantó por escupir al jugador de Xelajú MC Leandro Barbosa, el mediocampista de Municipal, Marco Pappa se pronunció por la acción.

El hecho ocurrió en el encuentro del pasado miércoles entre las dos escuadras, en el que los superchivos se llevaron el partido por 2-3.

Pappa salió expulsado por doble amonestación al minuto 81, y cuando Barbosa se le acercó para darle la mano, lo escupió en el rostro.

“Siempre he sido honesto y nunca había hecho esto. Uno sabe que tiene muchos ojos alrededor de uno, pero nadie sabe que en una jugada anterior, él (Barbosa) me lanzó un golpe, y yo solo esperaba una disculpa, que no llegó”, adujo Pappa.

Añadió que Barbosa se molestó y lo maltrató, y espera que “nunca vuelvan a pasar estas acciones” de las cuales solo le queda aprender de ellas.

Mientras tanto, en la directiva altense, según una nota de Stereo 100, el presidente de Xelajú MC, Duilio Fuentes, espera que se logre una sanción para Pappa por su “conducta antodeportiva”.

