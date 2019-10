Expulsan a pareja de crucero por actos indebidos, esta es la imagen

Lo que serían unas lujosas vacaciones, terminaron fuera del abordaje de un crucero cuando pareja hizo actos indebidos.

Ante esto, la compañía de cruceros en el que viajaban decidió betarles el ingreso para siempre a esta pareja.

Según se dio a conocer, el motivo de expulsión ha sido a causa de una peligrosa sesión de fotos que ambos realizaban.

Esto debido a que durante su recorrido en la embarcación, los implicados deseaban tomar «las mejores fotos».

No obstante, ambos no se percataron del riesgo que corrían al realizarla, solo querían la mejor toma.

Es por ello que cruzaron la barandilla del balcón de su habitación, y la joven que posaba, estaba al borde del crucero.

Este acto se considera bastante peligroso, ya que que si la joven llegaba a resbalarse, inmediatamente caía en medio del océano.

Sin embargo, otro de los pasajeros ha sido quien presenció el hecho y alertó a las autoridades del barco.

Al identificar a quiénes habían protagonizado este peligroso acto, la compañía decidió hacer una parada en el puerto de Jamaica para pedirles que desembarcaran.

Así mismo, se les indicó que ya nunca más podrán viajar con ellos, debido al riesgo en el que se expusieron.

