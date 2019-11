¿Participará Evo Morales en las nuevas elecciones? La fecha aún no ha sido anunciada

El opositor boliviano Carlos Mesa convocó a un “gran acuerdo nacional” para “consensuar un nuevo órgano electoral” y dijo que Evo Morales y Álvaro García Linera “están inhabilitados” para presidir el nuevo acto electoral.

No está claro si Evo Morales será candidato en las nuevas elecciones, pero miembros de la oposición ya están pidiéndole que se retire de la carrera argumentando que es responsable del “fraude electoral”. La fecha de las nuevas elecciones no ha sido anunciada.

“Evo Morales, en un acto de negación de la realidad nacional, no hizo ninguna referencia en su conferencia de prensa al informe de la OEA sobre las elecciones del 20 de octubre; a pesar de haberse comprometido a implementar sus recomendaciones”, dijo Mesa este domingo ante medios de comunicación.

“La OEA recomendó en dicho informe nuevas elecciones con un nuevo tribunal electoral luego de haber evidenciado ‘irregularidades que varían desde muy graves hasta indicativas’, es decir, para hablar claro: fraude.

“Los principales responsables de este fraude y de la convulsión social que ha causado varios muertos y centenares de heridos, Evo Morales y Álvaro García Linera, están inhabilitados para presidir el nuevo acto electoral”, afirmó.

Por su lado, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y reconocido como presidente de ese país por más de 30 naciones, reaccionó al anuncio en Bolivia.

Y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, felicitó al equipo que llevó a cabo la auditoría de las elecciones en Bolivia.

Por su parte y tras el anuncio de nuevas elecciones, Morales pide “bajar la tensión”.

“Mi pedido al pueblo boliviano es garantizar la convivencia pacífica y acabar con la violencia para el bien de todas y todos”, dijo el mandatario en una serie de tuits.

El Departamento de Estado de EE.UU. recomendó que la OEA continúe su «buen trabajo» colaborando en un nuevo proceso electoral que «refleje la voluntad del pueblo boliviano».

The U.S. commends the work of @OAS_official technical team in #Bolivia, which determined new elections and a new Electoral Tribunal are needed. We recommend the OAS continue its good work by collaborating on a new electoral process that reflects the will of the Bolivian people. pic.twitter.com/Q0EfGriCcj

