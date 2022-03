Pasaje en Transmetro seguirá en Q1, afirma la Minuguate

La Municipalidad de Guatemala dio a conocer que seguirán cobrando un quetzal al precio del pasaje, ya que según ellos no quieren que se vean afectados los guatemaltecos.

El precio del pasaje en buses extraurbanos y urbanos aumentaron el precio del pasaje a partir del 14 de marzo, esto debido al alza de los precios del combustible, especialmente en el Diesel, además del incremento del costo de operaciones.

Sin embargo, el “Transmetro” no estará elevando los precios del pasaje, así lo aseguró el alcalde Ricardo Quiñonez, ya que reiteró que están buscando no afectar a los guatemaltecos y por ende no se contempla cambios en los precios.

El jefe edil remarcó que el precio del pasaje seguirá siendo de un quetzal, a pesar de que el precio del combustible se haya elevado, pero que hasta el momento el servicio del transporte no ha parado.

Una de las peticiones que solicitaban los transportistas será que se entregará un subsidio al Diesel para que ellos redujeran el precio del pasaje, y esta semana el Congreso aprobó una ley que otorga un subsidio aplicable a la gasolina regular y el diésel.

A pesar de ello, varios guatemaltecos han denunciado que no han reducido el precio del pasaje, que a decir de los transportistas, aún no se ha visto reflejado el subsidio en los combustibles.