Pastor que se llamó a sí mismo «anti-mascarilla» termina en el hospital con covid-19

Un pastor en Idaho que se llamó a sí mismo «anti-mascarilla» durante un servicio y cuestionó repetidamente la veracidad de los informes de casos de coronavirus está en la UCI después de contraer covid-19.

Paul Van Noy, pastor principal de la Iglesia Candlelight en Coeur d’Alene, ha pasado dos semanas en el hospital con un diagnóstico de covid-19, confirmó a CNN el coordinador del ministerio Eric Reade. Otros cinco miembros del personal de la iglesia también se infectaron con coronavirus, pero todos se han recuperado, dijo.

En un comentario compartido a través de la Iglesia Candlelight, Van Noy dijo que pronto pasará de la UCI a otra habitación en el hospital. Luego se recuperará en su casa.

«En este momento me siento bien, pero todavía necesito un poco de apoyo de oxígeno, especialmente si y cuando intento levantarme de la cama», dijo en un comunicado a través de la iglesia.

Su esposa también contrajo covid-19 pero no fue hospitalizada, según la iglesia. La pareja forma parte de los más de 3.050 casos en el área del noroeste de Idaho, según muestran los datos de salud locales.

La Iglesia Candlelight cerró sus puertas temporalmente en marzo. No obstante, volvió a abrir para los servicios en persona a principios de mayo. La iglesia de Van Noy no requiere que los feligreses usen mascarillas, aunque son bienvenidos a hacerlo, dijo Reade a CNN.

En un servicio del 22 de julio que se publicó en línea, Van Noy dijo que si bien no le importa que otras personas usen mascarillas, no «quería que le dijeran» que necesitaba usar una.

También dijo que no cumpliría si la ciudad le ordenara detener los servicios en persona, aunque la iglesia también los transmite en vivo. A nivel nacional, los líderes de la iglesia han sido multados, e incluso arrestados, por realizar servicios durante la pandemia.

«No se nos exigirá que usemos mascarillas»

En una publicación de Facebook en julio, Van Noy afirmó falsamente que el uso de mascarillas no evita la transmisión de covid-19. Además instó a sus feligreses a no temer la «causa o efecto del covid-19».

Múltiples estudios internacionales han demostrado que usar máscaras, junto con un distanciamiento social persistente, son las formas más efectivas de prevenir la transmisión del coronavirus. Las mascarillas faciales efectivas evitan que las personas asintomáticas estornuden, tosen o escupan gotitas que contienen el virus. Además evitan que quien las usa respire las gotitas portadoras de virus de otra persona.

«Que podamos mantener la cabeza en un momento como este», escribió Van Noy. «Y que defendamos nuestras libertades para que no desaparezcan rápidamente. No cerraremos nuestra iglesia, no dejaremos de cantar alabanzas al Señor, y no se nos exigirá que usemos mascarillas o que nos abstengamos de dar la oportunidad a los que quieran usar una», agregó.

La iglesia de Van Noy pronto albergará a dos figuras controvertidas que han desobedecido las pautas del coronavirus y han cuestionado los mandatos de uso de máscaras. Uno es Charlie Kirk, fundador del grupo conservador de estudiantes Turning Point USA. Otro es Rob McCoy, un pastor de California que fue multado por realizar servicios religiosos en lugares cerrados a pesar de las restricciones de covid-19. Los hombres hablarán en servicios a finales de este mes para «trabajar para dar sentido a cuál puede y debe ser el papel apropiado de la iglesia en Estados Unidos frente a la creciente oposición y animosidad cultural».

El periódico Spokesman-Review del Pacífico Noroeste informó que el evento con Kirk y McCoy se llevará a cabo en persona.

