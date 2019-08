Paul McCartney afirmó no acordarse de «The Beatles», entérate por qué

El reconocido cantautor británico Paul McCartney ha empezado a olvidar a «The Beatles», pero afirmó que es por una razón importante.

McCartney quien perteneció a la legendaria banda británica de los «cuatro de Liverpool», recientemente comentó que su memoria la ha hecho mala jugada.

Esto debido a que, según comentó el ex bajista de la banda, ha escrito tantas letras que «no puede retenerlas todas».

Además, el músico y autor admitió que no recuerda todas las canciones por lo que necesita ayuda para interpretarlas.

Entre otros detalles que comentó el cantante, indicó que a veces se ha apoyado de escuchar viejas canciones para ir recordando poco a poco sus letras.

No obstante, el músico también ha mencionado que pese a los rigurosos ejercicios de memoria que debe hacer, espera «con suerte» que haya un nuevo álbum: «Escribir música sigue siendo una emoción».

Sobre Paul McCartney

Actualmente, McCartney ya tiene 77 años, caracterizado por pertenecer a «The Beatles» junto a John Lennon, Ringo Starr y George Harrison.

Luego de su paso por la banda, el bajista se dedicó a su carrera como solista de la cual ha hecho grandes éxitos como «My love» o «Hello Goodbye», entre otras.

De las canciones más icónicas que Paul interpreta en primera voz junto a «The Beatles», está «I love her», que en español es: «La amo».

Balada que pertenece al tercer albúm musical de la banda «A Hard Day’s Night» (1964), y que en gran parte de su composición estuvo a cargo de McCartney.

La letra de la canción habla de su amor incondicional y fiel hacia una mujer a quien considera su musa, habla de las cualidades que posee su amada.

Además también habla del amor que ambos se tienen y cómo todo a su alrededor se transforma cuando él está junto a ella.

Al principio, cuando esta canción salió en debut, muchos pensaron que era una dedicatoria especial a su entonces pareja, la actriz londinense Jane Asher.

No obstante, el cantante años más tarde aclaró que la canción como tal no iba dirigida a nadie, y no tenía tan siquiera una dedicación especial.

Comentarios

comentarios