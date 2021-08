PDH acciona contra el Congreso por no iniciar sesiones plenarias 

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, acudió a la Corte de Constitucionalidad, para presentar una acción de amparo contra la Junta Directiva del Congreso de la República, porque a su criterio, están violando la Constitución Política de la República al no haber iniciado sesiones plenarias esta semana, pues establece que el 1 de agosto empieza el segundo periodo ordinario y se deben realizar sesione plenarias. Pero esto no ha sucedido.

Según el procurador, una de las razones es atrasar el proceso de juramentación de Gloria Porras, como magistrada de la Corte de Constitucionalidad.

Por el momento, el presidente del Congreso no ha dado una respuesta clara del porque no se llevaron a cabo sesiones plenarias esta semana, simplemente no convocaron a reunión de jefes de bloque, lo cual es un paso indispensable para realizar sesiones plenarias.

Por ahora se sabe que habrá reunión de jefes de bancada el próximo lunes para que ya puedan reunirse en el pleno el martes.