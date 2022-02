PDH y subsecretario de Estados Unidos rechazan capturas en caso «Cooptación y Corrupción Judicial»

El procurador de Derechos humanos y el secretario para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos han mostrado su desaprobación tras las capturas realizadas por el caso Cooptación y Corrupción Judicial.

Tras la detención de una ex mandataria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, y la persecución contra otros ex miembros de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad por su presunta participación en un caso de corrupción, el procurador de derechos humanos, Jordan Rodas, por medio de un comunicado ha indicado que preocupa la aprensión de la ex mandataria así como la persecución penal que ha ocurrido en contra de estas.

A su criterio, se presenta una situación irregular cuando el Ministerio Público declara oficialmente la reserva del caso.

Por tal situación recomienda al ente investigador actuar con total objetividad en estricto apego al principio de presunción de inocencia y del debido proceso.

Por su parte, el subsecretario de estado para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, en su cuenta de Twitter expresó:

“Las acciones del 10 de febrero de la Fiscal General de Guatemala contra los fiscales anticorrupción actuales y anteriores continúan un patrón de intimidación y venganza contra los individuos responsables de lucha contra la impunidad. Estas Acciones preocupantes socavan el estado de derecho.

Mientras tanto, se tiene previsto que para el próximo martes 15 de febrero se lleve a cabo la audiencia de primera declaración para los implicados.