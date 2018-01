Ballet entre peces y tiburones, dron capta fenómeno en costa de Nueva York

Un dron captó el momento en que tiburones nadaban entre cardúmenes (concentraciones grandes de peces) cerca de la costa de Nueva York, una imagen que ofrece un curioso descanso ante la emergencia del clima que vive Estados Unidos.

El espectáculo en el mar ocurrió cerca de la costa de Bridgehampton, y de acuerdo con los científicos de la ONG, Ocearch, los tiburones pertenecen a las especies arenero y trozo.

Mira el “ballet” acuático en el siguiente video:

Mesmerizing drone and aerial video shows sharks swimming through massive schools of fish pic.twitter.com/t3kVXCAmMK

