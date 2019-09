Pelea de reptiles en plena Amazonía ha dejado impresionados a usuarios

El instinto salvaje de los animales es inevitable, y eso pasó con dos reptiles que se disputaron a muerte en la selva Amazonía, aquí las fotos.

Este hecho ha sido capturado bajo el lente de Kevin Dooley, fotógrafo de vida silvestre, quien ha inmortalizado esta pelea de reptiles.

Según ha relatado Dooley, estaba ubicado en unos humedales tropicales de Pantanal de Amazonía en Brasil, cuando vió algo que llamó su atención.

Al percatarse, se dio cuenta que se trataba de una anaconda de 9 metros aproximadamente, dando muerte a un caimán de 1.80 metros.

Esto debido a que la anaconda apretó con tanta fuerza que fracturó todas las patas del caimán hasta que lo dejó sin vida.

No obstante, este modo de ataque lo utilizó la anaconda en defensa propia, ya que el caimán habría logrado hundir sus dientes en el cuello de la serpiente.

