El director uruguayo Fede Álvarez (No respires) dirigirá esta historia que estará protagonizada por Claire Foy y el sueco Sverrir Gudnason. Cameron Britton, la gran revelación de Mindhunter, formará parte del reparto en un personaje sin identificar. The Girl in the Spider’s Web es la cuarta novela de la serie Millennium, se centra en los personajes Lisbeth Salander y Mikael Blomkvist. Escrita por David Lagercrantz, esta es la primera novela de la saga no escrita por el creador de la serie y autor de los primeros tres libros, Stieg Larsson, quien murió de un ataque al corazón en 2004 a los 50 años.