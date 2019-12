Pelosi pide formular cargos de juicio político contra Trump ¿qué sigue ahora?

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo este jueves que los demócratas procederán con los cargos de juicio político contra el presidente Donald Trump.

“Los hechos son indiscutibles. El presidente abusó de su poder para su propio beneficio político personal a expensas de nuestra seguridad nacional al retener la ayuda militar y en una reunión crucial de la Oficina Oval a cambio del anuncio de una investigación sobre su rival político”, dijo Pelosi .

“Hoy, le pido al presidente (de la Comisión judicial) que formule cargos de juicio político”, agregó. “El presidente no nos deja otro remedio que actuar porque está tratando de corromper una vez más las elecciones para su propio beneficio”.

Sus comentarios se produjeron después de que la Comisión Judicial de la Cámara celebró su primera audiencia de juicio político el miércoles.

The President is a continuing threat to our democracy and leaves us no choice but to act. I am asking our Chairmen to proceed with articles of impeachment. #DefendOurDemocracy

“Si permitimos que un presidente se ponga por encima de la ley, seguramente lo haremos a riesgo de nuestra República”, dijo Pelosi. “En Estados Unidos, nadie está por encima de la ley”.

En la Cámara de Representantes, si una mayoría simple vota a favor de los artículos de juicio político, el presidente de la Corte Suprema preside un juicio en el Senado. Se requiere una mayoría de dos tercios para condenar y destituir a un presidente de su cargo.

Si Trump es acusado, el Senado llevará a cabo un juicio para decidir si debe ser destituido de su cargo.

La Casa Blanca reacciona al anuncio de Pelosi: “Esperamos un juicio justo en el Senado”

La Casa Blanca ha reaccionado al anuncio de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de que los demócratas están avanzando con artículos de juicio político contra el presidente Trump.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, tuiteó: “@SpeakerPelosi y los demócratas deberían estar avergonzados. @realDonaldTrump no ha hecho nada más que liderar nuestro país, lo que resulta en una economía en auge, más empleos y un ejército más fuerte, por nombrar solo algunos de sus principales logros. Esperamos un juicio justo en el Senado “.

Turmp por su parte, se pronunció por Tuiter, y llamó a los demócratas «radicales de izquierda» que tratarán de acusarlo por «NADA».

Y enfatizó que su proceso de destitución se «utilizará habitualmente para atacar a los futuros presidentes», pero añadió que su partido está unido.

The Do Nothing, Radical Left Democrats have just announced that they are going to seek to Impeach me over NOTHING. They already gave up on the ridiculous Mueller “stuff,” so now they hang their hats on two totally appropriate (perfect) phone calls with the Ukrainian President….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2019