Pentágono moviliza cientos de militares para detener a migrantes

El Pentágono dijo este jueves que enviará “cientos” de efectivos a la frontera con México, para hacer frente a la caravana de miles de migrantes hondureños que continúa su avance hacia Estados Unidos.

Un funcionario, que habló bajo condición de anonimato, indicó que los efectivos movilizados serán usados mayoritariamente para apoyo logístico.

We are a great Sovereign Nation. We have Strong Borders and will never accept people coming into our Country illegally!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de octubre de 2018