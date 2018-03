¿Estás de acuerdo que estos fueron los peores vestidos de los Oscars?

Los Ángeles, California se convirtieron en el epicentro del cine y de la moda. Todo Hollywood acudió al Teatro Dolby para presenciar la 90 edición de los Oscars. Una edición marcada por los casos de abusos sexuales que han salido a la luz este año y que han ensombrecido la industria cinematográfica.

Sin embargo, el color negro como reclamo a visibilizar esta denuncia social no ha sido protagonista en la alfombra roja, como en otras ocasiones. En su lugar brillaron los azules intensos, rojos y estampados florales. Entre las miles de intérpretes que desfilaron en la ante sala de los Oscars hay 5 que tienen todas las papeletas de entrar en los peores looks de la historia de estos premios. Al menos, lo serán de esta edición.

Lindsey Vonn

Lindsey Vonn no acabó de convencer con este diseño con tull en el bajo, transparencias en el cuello y flecos en el escote. Una mezcla de tejidos demasiado heterogenia que se da de patadas con la gargantilla de diamantes y piedras preciosas en fucsia.

Kelly Ripa

Esta vez la actriz Kelly Ripa no acertó con un vestido negro con escote cuadrado y una amplia falda, el look solo presenta un pequeño fallo: el inmenso lazo en fucsia y verde flúor atado en la parte posterior del vestido. Un detalle extravagante que no casa con el resto de la prenda.

Agnes Varda

Agnes Varda puede jactarse de ser una de las peores vestidas de la noche de los Oscar 2018. No existen palabras para describir este disparate en clave de estilo. Estampado floral con rayas rojas y azules y bambas blancas. Pero lo peor de todo el outfit no es ni de lejos, el atuendo. Las gafas a lo Johnn Lennon y el peinado bicolor propio de alguien que no se tiñe las raíces desde hace una década. Todo un auténtico despropósito.

Rita Hayek

La diseñadora Rita Hayek lució un diseño bonito aunque demasiado exagerado. El vestido tricolor de Hayek lleva una vertiginosa apertura en la pierna y un escote en V. Sin embargo, hay que reconocer que la capa a conjunto le aportaba algo de elegancia y un punto de originalidad al look.

Lois Burwell

Con un collar de perlas, unos guantes negros y un vestido con vuelo de un tono verde pastel, Lois Burwell nos transportó con un golpe de mal gusto a los años 50. El estilo vintage es siempre una buena opción. Sin embargo, la esencia de ese estilo es intentar reinventarse con prendas antiguas pero sin quedarse en el pasado.

