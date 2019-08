«Espero que nadie lo haga», joven sufre percance por su desayuno

Por seguir una receta «segura» de internet, una joven de 22 años sufrió un percance al hacer su desayuno.

Según relata la víctima, Bethany Rosser, habría encontrado un artículo que hablaba sobre una manera efectiva de calentar huevos en el microondas sin que se reventaran.

Ella siguió las instrucciones de ese sitio web, que indicaba una cocción de 6 a 8 minutos, a una potencia de 900 Watts.

No obstante, cuando la joven recién sacó el recipiente del microondas, los huevos cocidos estallaron causándole quemaduras en la mitad del rostro.

Luego de este peligroso desayuno que le dejó quemaduras graves a Bethany, ella recurrió al médico inmediatamente, pero lamentablemente, perdió la visión de uno de sus ojos.

Aunque aún no se ha logrado determinar si será permanente, los médicos indicaron que con una reconstrucción, Rosser no tendrá cicatrices.

Sin embargo, su piel no volverá a ser la misma, ya que sufrirá de manchas de decoloración por la quemadura.

Rosser expresó que sintió que su piel era arrancada y dijo que no lo volvería hacer, «espero que nadie lo haga».

‘I’ve been left blind in one eye after two microwave boiled eggs EXPLODED in my face’ https://t.co/ts1exDzTrq

— The Sun (@TheSun) August 14, 2019