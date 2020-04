Pérdida del olfato por coronavirus: ¿cómo poner a prueba tus sentidos?

En casos leves a moderados de coronavirus, la pérdida del olfato y, por lo tanto, del gusto, se está convirtiendo en uno de los primeros signos más inusuales de la enfermedad llamada covid-19.

“Lo que se llama anosmia, que básicamente significa pérdida del olfato, parece ser un síntoma que desarrollaron varios pacientes”, dijo el corresponsal médico jefe de CNN, el doctor Sanjay Gupta, al presentador de CNN Alisyn Camerota en el programa New Day.

“Puede estar relacionado con la pérdida del gusto, con la pérdida del apetito, no estamos seguros, pero claramente es algo a tener en cuenta”, dijo Gupta. “A veces, estos primeros síntomas no son los clásicos”.

Si bien la fiebre, la tos y la falta de aliento son los signos clásicos clave de contraer covid-19, un análisis reciente de casos más leves en Corea del Sur encontró que el síntoma principal de presentación en el 30% de los pacientes fue la pérdida del olfato. En Alemania, más de dos de cada tres casos confirmados tenían anosmia.

En respuesta, la Academia Estadounidense de Otorrinolaringología-Cirugía de Cuello y Cabeza y la ENT UK, una organización profesional que representa a los cirujanos de orejas, nariz y garganta en Reino Unido, piden que se agregue la pérdida de olfato o gusto a las herramientas de detección para posible infección por covid-19.

Pero a aquellos con signos preocupantes, que pueden o no ser coronavirus, se les dice que se queden en casa y controlen sus síntomas para no abarrotar a los hospitales, clínicas y trabajadores de la salud que ya están sobrecargados y que luchan por salvar vidas.

Entonces, ¿hay algo que puedas hacer en casa para probar si estás perdiendo el olfato?

La respuesta es sí, mediante el uso de la “prueba jellybean”.

La prueba de la gominola

“Toma una gominola en una mano y con la otra mano tápate la nariz con fuerza para que no fluya aire”, dijo Steven Munger, director del Centro para el Olor y el Gusto en el Universidad de Florida.

“Pones la gominola en tu boca y la masticas. Digamos que es una gominola con sabor a fruta: si obtienes el sabor más la dulzura de la gominola sabrás que tienes un sentido del sabor funcional”, dijo Munger.

“Entonces, mientras sigues masticando, de repente suelta tu nariz. Si tienes sentido del olfato, de repente obtendrás todos los olores y dirás ‘¡Oh! Es una gominola de limón” o “¡Oh! Es cereza”. Realmente es un tipo de respuesta muy dramática, rápida y asombrosa”, explicó.

“Entonces, si puedes pasar del sabor agridulce al sabor completo y saber cuál es el sabor”, dijo Munger, “entonces tu sentido del olfato probablemente esté en bastante buena forma”.

El nombre científico de este proceso es olfato retro nasal, donde los olores fluyen desde la parte posterior de la boca hacia arriba a través de la faringe nasal y hacia la cavidad nasal.

Pero, ¿y si no tienes una gominola? También puedes usar otros alimentos, dijo el doctor Erich Voigt, especialista en oído, nariz y garganta, director de la división de otorrinolaringología del sueño de la Langone Health de NYU.

“El sentido del olfato puro sería si puedes oler una sustancia en particular que no está estimulando otros nervios”, dijo Voigt. “Entonces, algunos ejemplos de eso serían si puedes oler el café molido o la preparación de café, o si puedes oler que alguien está pelando una naranja. Ese es el sentido del olor”.

Pero debes tener cuidado, porque es fácil pensar que estás usando tu sentido del olfato cuando no lo estás, dijo Voigt.

“Entonces, por ejemplo, el amoníaco o las soluciones de limpieza, estimulan el nervio trigémino, que es un nervio irritante”, dijo. “Y entonces la gente pensará, ‘Puedo oler Clorox, puedo oler amoníaco, lo que significa que puedo oler’. Pero no, eso no es correcto. En realidad no huelen, están usando el nervio trigémino”.

¿Todavía no estás seguro si lo estás haciendo bien? Revisa en Internet las pruebas de rascado y olfateo basadas recomendada científicamente.

Por supuesto, no todas las personas que no pasan una prueba de olor tienen coronavirus. Cualquier virus respiratorio, como el resfriado o la gripe, afectará temporalmente los sentidos del olfato y el gusto, a veces incluso de forma permanente.

“La cantidad de hinchazón que puede ocurrir en la nariz por el efecto viral puede evitar que las partículas de olor lleguen hasta la parte superior de la nariz donde está el nervio olfativo”, dijo Voigt. “Cuando esa inflamación disminuye, el sentido del olfato puede regresar”.

Pero también hay virus neurotóxicos, algunos de los cuales están en la categoría de resfriado común, dijo Voigt.

“Si son neurotóxicos, significa que dañan el nervio olfativo y se vuelve esencialmente no funcional”, agregó. “Muchos de esos casos pueden recuperar el olor con el tiempo, pero a veces es una pérdida permanente”.

Una pérdida de olfato crónica parcial o completa es increíblemente común, dijo Munger, que afecta a millones de estadounidenses mucho antes de que el nuevo coronavirus apareciera en escena.

“Alrededor del 13% de la población tiene una alteración significativa del olfato o el gusto”, dijo.

Además del resfriado y la gripe, otras causas de pérdida del olfato incluyen pólipos nasales, tumores, enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad del alzheimer o parkinson, y lesiones cerebrales traumáticas o traumatismos craneales, incluido el latigazo cervical.

“Si alguien ha tenido un accidente automovilístico o ha tenido una lesión por latigazo cervical o una lesión en la cabeza, eso también podría afectar los pequeños nervios a medida que van desde el cerebro hasta la nariz”, dijo Voigt. “Por lo tanto, una lesión por latigazo también podría causar una pérdida permanente del sentido del olfato”.

Una pérdida de sabor se asocia comúnmente con la pérdida del olfato, porque dependemos del olfato para identificar sabores. Pero también puede haber razones médicas: algunos medicamentos pueden afectar el sabor; la quimioterapia y la radioterapia ciertamente pueden alterar el sabor; y luego hay daño físico, como nervios cortados durante cirugías dentales.

Una conexión de coronavirus

Si crees que has perdido el sentido del olfato (y no tienes una razón médica para explicar su pérdida), los expertos dicen que debes tomar el síntoma en serio.

“En este punto estaría bastante seguro de ponerlo en la misma categoría que, digamos, fiebre”, dijo Munger. “Obviamente, una variedad de cosas pueden causar fiebre. Pero si pierdes el sentido del olfato rápidamente, deseas aislarte y comunicarse con su médico para hablar sobre los pasos que puede tomar”.

Voigt está de acuerdo: “Mi recomendación es que uno mismo se aísle y se ponga en cuarentena durante unos 14 días y no transmita ese virus a otras personas”, dijo. “Si tienes que salir, usa una máscara para no compartir el virus con otros”.

Si experimenta una pérdida de olfato, ten cuidado porque hay peligros como no poder oler una fuga de gas o percibir leche podrida o comida rancia.

Y ten en cuenta que la pérdida del olfato puede ocurrir aún más en la enfermedad, junto con otros síntomas más comunes.

“Puede preceder a los síntomas virales”, dijo Voigt. “Hubo personas con síntomas de enfermedad muy leves, pero sí perdieron el sentido del olfato. Y hay otros pacientes en los que la pérdida del olfato comenzó después de tener fiebre y escalofríos.

“Así que la línea de tiempo no es predictiva”, subrayó el experto. “Y tampoco es un signo predictivo de la gravedad de la enfermedad, no predice que va a tener las complicaciones pulmonares graves en este momento. No tenemos datos que digan eso”.