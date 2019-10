¿Perdonarías al asesino de tu hermano?

Con la voz quebrada en el estrado de los testigos, Brandt Jean se volvió hacia el juez y pidió abrazar a la mujer que mató a su hermano.

El jurado acababa de condenar el miércoles a la exagente de policía de Dallas Amber Guyger a 10 años de prisión.

“No sé si esto es posible, pero ¿puedo darle un abrazo, por favor”, preguntó. “¿Por favor?”

“Sí”, dijo la jueza de distrito Tammy Kemp.

Jean bajó del estrado de los testigos y abrazó a Guyger con fuerza. Dijo que no quería que fuera a prisión y que la perdonaba.

Brandt Jean told Amber Guyger, the former cop who killed his brother, Botham Jean, that he forgives her and didn't want her to go to prison. "I love you as a person, and I don't wish anything bad on you." https://t.co/RJGNEmxMqS pic.twitter.com/9y3F96mSZP

— CNN (@CNN) October 2, 2019