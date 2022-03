Periodistas del Canal Uno de Rusia están «asustados»: Marina Ovsyannikova

La periodista de televisión de 43 años sostuvo la semana pasada una pancarta detrás de la presentadora de noticias durante una transmisión en vivo que denunciaba la agresión en Ucrania y gritó: “Detengan la guerra”. En la pancarta escribió: “No a la guerra” y “Aquí te están mintiendo”.

“Mis colegas están asustados”, dijo Ovsyannikova “Los jefes de Canal Uno les prohibieron hablar de este incidente. Varios colegas renunciaron, el resto continuó trabajando. Necesitan alimentar a sus familias; no pueden encontrar otro trabajo en un momento tan difícil. Debido a las sanciones occidentales, las personas se han convertido en verdaderos rehenes de la difícil situación económica en Rusia”, agregó.

Ovsyannikova rechazó una oferta de asilo de Francia después de su protesta para desafiar la narrativa del Kremlin sobre la invasión, que el líder ruso, Vladimir Putin, denominó una “operación militar especial”. Fue detenida y multada con 290 dólares por subir un video a YouTube denunciando la invasión, pero su abogado, Anton Gashinsky, dijo que se podrían presentar cargos más graves contra ella.

“Su acción en el Canal Uno en vivo aún no ha sido evaluada por las agencias de aplicación de la ley”, dijo. Agregó: “Hasta el momento Marina no ha sido citada para interrogatorio. No tenemos ninguna información oficial sobre la investigación que se lleva a cabo en su contra”.

El Comité de Investigación de la Federación Rusa ha iniciado una investigación sobre sus acciones, según la agencia de noticias rusa TASS.

“Se está realizando una investigación preliminar con respecto a Ovsyannikova para determinar si sus acciones constituyen un delito en virtud del artículo 207.3 del Código Penal ruso [‘Difusión pública de información deliberadamente falsa sobre el uso de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa’]”, dice la noticia. La agencia citó un dicho oficial: Si se la encuentra culpable del cargo, Ovsyannikova podría ser encarcelada por 15 años.

Ovsyannikova tiene un hijo de 17 años y una hija. Su abogado le dijo “Durante la detención la trataron con respeto, fueron educados, no usaron la fuerza física”. Estuvo detenida durante 14 horas, pero se le negó un abogado a pesar de que exigió representación legal «unas 20 veces», dijo Gashinsky.

Sin arrepentimientos

No se retracta de una sola palabra de su condena a la guerra. “Está feliz de haber podido mostrarle al mundo entero que los rusos están en su mayoría en contra de los conflictos armados. Y los que apoyan los conflictos armados, dice Marina están ‘envenenados por la propaganda de información estatal’. Marina es pacifista. Ella cree que todas las situaciones de conflicto se pueden resolver mediante negociaciones”, agregó.

Gashinsky dijo: “No es fácil para ella ahora. Junto a ella están sus dos hijos y dos golden retrievers. Ella tiene préstamos para un auto y su casa. Ahora ha perdido la única fuente de ingresos que tenía y no tiene ahorros. Recibe pensión alimenticia de su excónyuge para la manutención de los hijos. Pero ella, como una verdadera mujer rusa, dijo que superaría todas las dificultades”.

Ovsyannikova le dijo, a través de su abogado, que no está haciendo planes ya que “el futuro de nuestro país es desconocido y muy confuso ahora y Rusia está sumida en la oscuridad”.

Otros señalados

Esta semana, los fiscales rusos también abrieron un caso contra el periodista Alexander Nevzorov, que tiene más de 1,6 millones de suscriptores en su canal de YouTube, acusado de difundir deliberadamente información falsa sobre la guerra en Ucrania. En una carta abierta al principal investigador de Rusia, Alexander Bastrykin, Nevzorov calificó la investigación de “ridícula”. La investigación se centra en las publicaciones de Nevzorov en Instagram y YouTube sobre el bombardeo deliberado de las fuerzas armadas rusas en un hospital de maternidad en la ciudad portuaria ucraniana sitiada de Mariupol.

Nevzorov dijo que el caso en su contra pretendía ser una señal para los periodistas en Rusia para mostrar que “el régimen no perdonará a nadie”.

Las autoridades rusas han estado agregando más y más delitos para tratar de cerrar los informes independientes sobre la guerra o cualquier cobertura que desafíe la versión del Kremlin de lo que está sucediendo en Ucrania, dicen los periodistas rusos.

El martes, el parlamento ruso aprobó enmiendas al Código Penal que ampliarían una nueva ley de difusión de falsedades para permitir a las autoridades enjuiciar a quienes se considere que han difundido información falsa sobre el trabajo de los organismos estatales en el extranjero.

Un tribunal de Moscú accedió esta semana a la solicitud de los fiscales de designar a Meta como una organización «extremista» y el censor federal de Rusia ordenó a las organizaciones de medios que dejaran de mostrar los logotipos de Meta, Facebook e Instagram, los tres ahora están bloqueados en Internet de Rusia junto con Twitter. La cadena de televisión Euronews también está siendo bloqueada.

La mayoría de las organizaciones de noticias extranjeras han sacado a sus corresponsales de Rusia

y los pocos medios de comunicación digitales independientes que quedan en Rusia también se han exiliado.

El editor del periódico independiente Novaya Gazeta, Dmitry Muratov, quien recibió el año pasado un Premio Nobel de la Paz, anunció esta semana que subastará su medalla y donará las ganancias del premio a una ONG que apoya a los refugiados ucranianos. El periódico ha pedido al Kremlin que: “Detenga el fuego de combate, intercambie prisioneros, libere los cuerpos de los muertos, proporcione corredores humanitarios y asistencia, y apoye a los refugiados”.

El martes, la reportera de investigación rusa Svetlana Prokopyeva anunció que había dejado su hogar en la ciudad rusa de Pskov y ahora se encuentra en Riga, Letonia. Hace dos años, fue declarada culpable de “justificar el terrorismo” en su reportaje, pero le impusieron una multa en lugar de encarcelarla en un caso que fue seguido de cerca por los medios internacionales y grupos de derechos humanos. Su casa fue allanada el 18 de marzo durante la cual la obligaron a tirarse al suelo y la esposaron. Fue interrogada en una comisaría por supuestamente difundir mentiras sobre el gobernador de la región.

“Sí, estoy en Riga. Nunca pensé que esto sucedería en mi vida”, escribió en su página de Facebook. “Pensé en renovar el invernadero, que estaba doblado bajo la nieve, y en el verano, tal vez haga los cimientos debajo de la casa”, agregó. “Y volveré. Tan pronto como sea posible”, agregó.

Fuente: VOA

Lea También.