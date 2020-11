La mayoría de las infecciones por coronavirus son transmitidas por personas sin síntomas, dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) en una guía recientemente actualizada.

Es una de las principales razones por las que el uso de mascarillas es tan importante, dijeron los CDC.

«La mayoría de las infecciones por SARS-CoV-2 son transmitidas por personas sin síntomas», dijo la agencia en una sección de su sitio web dedicada a explicar la ciencia de cómo usar mascarillas para controlar la propagación del virus.

El peligro de los transmisores silenciosos de covid-19 1:09

«Los CDC y otros estiman que más del 50% de todas las infecciones se transmiten por personas que no presentan síntomas», agregó en la guía publicada el viernes.

«Esto significa que al menos la mitad de las nuevas infecciones provienen de personas que probablemente no saben que son infecciosas para los demás».

Según los CDC, el 24% de las personas que transmiten el virus a otros nunca desarrollan síntomas y otro 35% son presintomáticos. También dijo que el 41% infectó a otros mientras experimentaba síntomas.

Así trasmiten el coronavirus los infectados sin síntomas

El momento de máxima infecciosidad se produce cinco días después de la infección, dijo la agencia en el sitio web. «Con estas suposiciones, el 59% de las infecciones se transmitirían cuando no hay síntomas, pero podría oscilar entre el 51% y el 70% si la fracción de infecciones asintomáticas fuera del 24% al 30% y la infecciosidad máxima oscilara entre 4 y 6 días».

Los CDC citaron un estudio publicado, en julio, en Proceedings of the National Academy of Sciences y datos de los CDC aún no publicados. Anteriormente, la organización de salud no ha caracterizado qué porcentaje de infecciones son transmitidas por personas asintomáticas.

«La infección se transmite principalmente a través de la exposición a las gotitas respiratorias que exhalan las personas infectadas cuando respiran, hablan, tosen, estornudan o cantan», agregó la agencia.

También dijo que las personas arrojan más gotas cuando hablan o cantan más fuerte o cuando se esfuerzan más.

*Con información de CNN