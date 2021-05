Personas que fallecieron antes de solventar su situación legal

La reciente muerte del ex diputado Baudilio Hichos, quien se encontraba implicado en un caso de corrupción también ha traído a colación a otras personas que han perdido la vida sin que estos concluyan de resolver su situación legal.

Esta semana falleció el ex diputado Baudilio Hichos implicado en un caso de corrupción.

Caso en el cual finalmente una sala de apelaciones confirmó el cierre del proceso en su contra al asegurar que no habían indicios que lo vincularan al caso IGSS-Chiquimula.

A continuación hacemos un recuento de casos en donde lo implicados no solventaron su situación legal luego que fallecieran.

Uno de estos el ex jefe de estado de facto, José Efraín Ríos Montt, quien falleció en 2018ª los 91 años de edad previo a que se decidiera si se debía o no repetir el juicio por genocidio en su contra. En este caso no solo no se repitió el juicio sino también quedo pendiente si debía o no enfrentar debate oral y público por el caso de la masacre de la aldea Dos Erres.

Jesús Oliva, implicado en el caso IGSS-Pisa, quien decidió quitarse la vida en la cárcel Mariscal Zavala, previo a enfrentar juicio, donde finalmente una sala de apelaciones decidió anular la sentencia dictada en contra de los señalados en el proceso dejándolos en libertad.

Jorge Villavicencio, ex ministro de salud vinculado al caso Asalto al Ministerio de Salud quien falleció en julio del año pasado victima de Covid-19, cuando aún esperaba enfrentar audiencia de etapa intermedia para determinar si debía o no enfrentar juicio.

Roberto Barreda, implicado en el caso Siekavizza, quien falleció en agosto de 2020 a consecuencias de COVID-19, quien quedo pendiente de enfrentar juicio para determinar si era o no el responsable de la presunta muerte y desaparición de Cristina Siekavizza.

Manuel Barquín, ex diputado del partido Gran Alianza Nacional vinculado al caso Lavado y Politica y que murió en 2018 a consecuencias de problemas respiratorios. Barquín quedó pendiente de enfrentar juicio para determinar si era culpable o no del delito de lavado de dinero.

La mayoría de los implicados fallecidos sin solventar su situación legal pasaron al menos dos años en los procesos donde se les señalaba sin que los mismos avanzaran.