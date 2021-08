PGN se opone a reinstalación de Juan Francisco Sandoval en la FECI

El ex fiscal Juan Francisco Sandoval ha solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que emita una resolución al estado de Guatemala donde ordene su reinstalación como jefe de la FECI, sin embargo la PGN se ha pronunciado en contra de esta petición.

En una audiencia celebrada de forma virtual, el ex fiscal Juan Francisco Sandoval ha solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordene al estado de Guatemala reinstalarlo en su cargo de jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, al asegurar que se vulneraron sus derechos laborales al destituirlo.

Entre la petición, también se ha solicitado que se ordene al estado de Guatemala brindar protección y evitar que se destituyan a dos auxiliares fiscales de la FECI que tienen a su cargo investigaciones de ejecuciones.

No obstante, la Procuraduría General de Nación como abogado del Estado de Guatemala aseguro que no se puede dar una garantía de la manera solicitada por el ex fiscal ya que primero se deben agotar todos los recursos legales en Guatemala los cuales aún no han sido resuelto por los órganos competentes.

Tras escuchar a todos los involucrados ahora uncialmente queda que la Corte Interamericana de derechos humanos analice el caso y de a conocer si accede o no a la petición de Sandoval.