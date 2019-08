Video: Picop se lanza contra manifestantes frente a centro de detención de inmigrantes

Un funcionario de un centro de detención de Rhode Island fue puesto en licencia administrativa después de conducir un picop contra un grupo de manifestantes que exigían que el centro dejara de cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), dijeron el jueves funcionarios y testigos.

El incidente del miércoles por la noche fue capturado en video. Cinco manifestantes fueron hospitalizados, según el grupo que organizó la protesta, Never Again Action, que se presenta como un colectivo de judíos y sus aliados que protestan contra ICE y el trato del gobierno a los inmigrantes.

Decenas de personas se presentaron para protestar por el contrato entre ICE y el Centro de Detención Wyatt en Central Falls, según el comunicado de prensa de los activistas. Hasta el jueves por la mañana había 129 detenidos alojados en las instalaciones, dijo ICE a CNN.

El centro de detención dijo que el capitán Thomas Woodworth fue puesto en licencia administrativa en espera de los resultados de dos investigaciones: una investigación independiente de la Policía Estatal de Rhode Island y una investigación interna realizada por el centro.

ICE dijo que su personal no estuvo involucrado en el incidente.

Alrededor de las 10 p.m., una camioneta de color oscuro “se desvió intencionalmente hacia una fila de manifestantes, incluidos al menos tres menores, que estaban sentados frente a la entrada” de las instalaciones, dijo el grupo en su comunicado.

Never Again Action envió por correo electrónico un video del incidente, filmado por uno de sus voluntarios, Sam Eilertsen. El video comienza mostrando a los manifestantes, algunos sentados y otros en cuclillas, bloqueando la entrada a un estacionamiento de empleados al otro lado de la calle de las instalaciones de Wyatt. En las aceras, se ve a los manifestantes de pie y agitando carteles.

Una camioneta entra de repente en cuadro y toca la bocina, llegando directamente a la fila de manifestantes.

Los manifestantes se levantan y gritan, reunidos alrededor del camión, de acuerdo con el video. Algunos gritan: “¡Vergüenza!”

La camioneta continúa avanzando lentamente mientras los manifestantes se apresuran para salir de su camino, hasta que el vehículo llega a la barra de acceso al estacionamiento unos metros más adelante. La multitud entona: “El mundo está observando”.

Con los manifestantes aún rodeando el camión, la cámara se acerca para mostrar al conductor, que habla por su walkie-talkie. La multitud grita: “Apoyas el genocidio: nazi, nazi, no puedes esconderte”.

El grupo dijo que dos personas fueron hospitalizadas después de ser atropelladas por la camioneta, pero el video no muestra esas lesiones.

“Dos personas fueron tratadas por lesiones provocadas por la camioneta, incluido Jerry Belair, de 64 años, quien sufrió una fractura en la pierna y una hemorragia interna”, dijo a CNN la organizadora Amy Anthony en un correo electrónico.

Menos de dos minutos después de que el conductor usa el walkie-talkie, un grupo de al menos nueve personas uniformadas trota desde las instalaciones al otro lado de la calle hasta la camioneta, que todavía está rodeada de manifestantes.

Nadie se dispersa y la multitud comienza a gritar de nuevo: “El mundo está observando”.

El video se grabó desde la parte trasera derecha del camión. Al otro lado del vehículo, sube la barra del estacionamiento, y un momento después algo es rociado y la gente grita y se aleja.

Eilertsen y un fotógrafo de WPRI, afiliada de CNN, que estaba en el lugar, dijeron que era gas pimienta. Miembros del grupo se frotaron los ojos.

Never Again Action dijo que tres personas fueron hospitalizadas por “exposición severa al gas pimienta”.

