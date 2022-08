Piden analizar reformas a la Ley de Hidrocarburos en Comisión de Finanzas del Congreso

Con el fin de ampliar el análisis, diputados de la Comisión de Finanzas del Congreso, han solicitado que puedan analizar en esa sala de trabajo la iniciativa que pretende reformas a la Ley de Hidrocarburos.

Por solicitud del diputado Cándido Leal, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, el pleno del Congreso decidió que enviarán la iniciativa 6021, que pretende hacer reformas a la Ley de Hidrocarburos, a la comisión de Finanzas, con el fin de que en esa sala de trabajo también hagan un análisis por aparte y se emita un dictamen al respecto.

El objetivo de la propuesta, entre otras cosas, es que los plazos de los contratos de operaciones petroleras puedan ser has por 25 años, pudiendo hacer prorrogas continuas.

Aunque el ministro asegura que no existe ningún riesgo a corto plazo si no se llegara a aprobar la ley, si dice que si no se logra, algunas empresas, de las más grandes en la industria de hidrocarburos en el país, ya no podrían operar.

Otro cambio que se establece en la iniciativa de ley, es que en casos debidamente justificados, se pueda documentar las deudas que puedan tener las empresas petroleras con el Estado de Guatemala para que se puedan hacer convenios de pagos.