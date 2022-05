Piden ligar a proceso a ex fiscal del caso Libramiento de Chimaltenango

La Fiscalía de Asuntos internos ha solicitado al juez decimo de primera instancia penal que ligue a proceso penal al ex fiscal del caso Libramiento de Chimaltenango, mientras la defensa muestra constancia extendida por la juez del caso que se presentaron todo lo encontrado en los allanamientos.

El Ministerio Público ha reafirmado los señalamientos de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes en contra del ex fiscal del caso libramiento de Chimaltenango, Eduardo Pantaleón

El MP argumenta que el ex fiscal no entregó los resultados del vaciado de información de 4 aparatos telefónicos encontrados en un allanamiento con lo cual no permitió accionar de una forma más eficaz en contra del ex ministro de comunicaciones, José Luis Benito, y por lo tanto a criterio de la Fiscalía de Asuntos Internos este debe quedar ligado a proceso penal.

La petición fue formulada al juez A del Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Jimi Bremer, quien también escucho la petición de la defensa de Pantaleón que ha solicitado la falta de mérito a favor de su patrocinado.

En el caso de la defensa, estos aseguran que todas las pruebas que la misma fiscalía asegura que no se encuentran en el expediente, son las mismas que el Ministerio Público esta presentando para acusar a Pantaleón por lo tanto se comprueba que dichos elementos si constan dentro del expediente.

Aunado a esto, la defensa presentó una constancia extendida por la juez de mayor riesgo C, Silvia de León, en donde esta indica que las pruebas que la fiscalía de asuntos internos afirma que no constan en el expedientes, estas se encuentran incluidas y por lo tanto si fueron entregadas en su momento por Pantaleón.

De momento el juez pidió una semana para analizar los argumentos y será hasta el próximo martes 24 de mayo que dará a conocer su decisión sobre si liga o no a proceso penal al fiscal.