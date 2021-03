Pidió que desaparecieran a su ex ¡Estos fueron los graciosos resultados!

Regresa la «guerra de Photoshop», una joven pidió que quitaran a su ex novio de su fotografía en la playa, y en redes sociales se pusieron bastante creativos.

A todos nos ha pasado, nos encanta una fotografía, pero en ella existe alguien que «ni de chiste» queremos volver a ver, pues estas fueron las formas creativas que usuarios de Facebook lo quitaron del paisaje.

Según la joven, en su historia se iba casar con su ex pareja pero le fue infiel «Y no quiero desperdiciar la foto porque me veo FABULOSA».

«Sé que ustedes son buenìsimos con esto ¿Me podrían ayudar a quitar a quien me está tomando la mano? Muchas gracias, no me enojo si hacen memes», publicó en sus redes sociales.

Con el regreso de Crepúsculo a Netflix, quedó hasta a la moda

¡Buenísimo! Un elote loco siempre es una buena compañía

¡La dejó sin ex y sin mano!

Aquí mejor la sustituyeron por la familia P. Luche ¡Ay Federica!

Pero ni Thanos fue despedido de tal manera

Calamardo atractivo sería totalmente una mejor compañía

¡Un clásico! ¡Tápenlo!

¡Lo que todas queremos! Jason Momoa sería un buen nuevo amor

Alguien no ha superado la separación de Daft Punk, justo al corazón

Preparándose para vencer a Kong, Godzilla hizo su aparición

Por otra parte, Vision sería un acompañante fiel