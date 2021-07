Pink quiere pagar multa de equipo que no usó bikinis

La cantante y compositora Pink se ofreció a pagar las multas que le pusieron al equipo femenino de balonmano de playa de Noruega después de que se negaron a usar bragas de bikini en las competencias.

La semana pasada, la Federación Europea de Balonmano (EHF) multó al equipo con un total de € 1.500 (alrededor de US$ 1.765), afirmando que las mujeres compitieron con «ropa inadecuada» al usar pantalones cortos como sus homólogos masculinos durante el Campeonato Europeo de Balonmano Playa 2021.

El domingo, Pink dijo en Twitter que brindaría su apoyo al equipo y dijo que la EHF debería ser multada «por sexismo».

La ganadora del premio Grammy le dijo a sus 31,6 millones de seguidores: «Estoy muy orgullosa del equipo femenino de balonmano de playa de Noruega por protestar contra las reglas sexistas sobre su ‘uniforme'».

Luego agregó: «La federación europea de balonmano DEBE SER MULTADA POR SEXISMO. Bien por ustedes, señoras. Estaré feliz de pagar sus multas por ustedes. Sigan así».

CNN se ha comunicado con los representantes de Pink y la Federación Europea de Balonmano para obtener más comentarios.

El equipo femenino de balonmano de playa de Noruega mostró su gratitud a la cantante y compositora de 41 años, volviendo a publicar su tuit en su historia de Instagram.

«¡Vaya! Muchas gracias por el apoyo», escribieron. Otras publicaciones en su página oficial las muestran posando juntas en sus pantalones cortos.

De acuerdo con las regulaciones de la Federación Internacional de Balonmano, las jugadoras deben usar bragas de bikini con un ancho lateral de un máximo de 10 centímetros, con un «ajuste ceñido» y «corte en un ángulo hacia arriba hacia la parte superior de la pierna».

Vi er kjempestolte over disse jentene som under EM hevet stemmen og ga beskjed om at NOK ER NOK! Vi i NHF står bak dere og støtter dere. Sammen skal vi fortsette å kjempe for å endre regelverket for bekledning, slik at spillerne får spille i det tøyet de er komfortable med! pic.twitter.com/MmfiMtVz2Q

— Norges Håndballforbund (@NORhandball) July 20, 2021