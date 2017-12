En Guatemala, tenemos la ventaja de poder disfrutar de las piscinas, durante períodos largos en el año. Sobre todo en estas épocas de descanso. Además, sabemos que no es necesario ir a la playa para llevar a cabo esta actividad, por lo que es importante tener en mente varios puntos antes de sumergirnos y nadar.

Antes de ir a la piscina

• Aplicar protector solar antes de entrar a la piscina. Es recomendable hacerlo 20 minutos antes del contacto con el agua y reaplicarlo cada 80 minutos. Aunque coloquemos camisetas protectoras de sol, el protector solar debe estar en la piel, debajo del traje de baño. Además, no olviden colocar bloqueador en algunas áreas no tan obvias: detrás del cuello, en las orejas, en los párpados, manos y pies. Recordemos que el agua posee un alto grado de refracción solar, por lo que quema aún más.

• Llevar juguetes sencillos, pero que permitan a los niños explorar el agua de distintas maneras y prepararlos para el nado. Estar en una piscina es una experiencia multisensorial, por lo que es muy beneficiosa para los pequeños. No olvidemos que sin importar cuáles juguetes les llevemos, no hay nada más importante que la interacción: cómo les hablamos, verlos a los ojos, reaccionar a lo que hacen, etc.

• Estar atentos y controlar que los más pequeños no se deshidraten. Por la emoción y la edad, posiblemente no se den cuenta de que necesitan beber agua. Además, lo más seguro es que ellos no nos avisarán que tienen sed. Ofrecer una pausa para beber es muy prudente.

Amarrado al punto anterior: los niños no tienen noción del paso del tiempo, por lo que es importante monitorear cuántas horas pasan en el agua para evitar quemaduras excesivas o agotamiento, al punto de que este pueda ser peligroso.

• Estar pendientes de la temperatura (si hace mucho frío o mucho calor). Tanto el ambiente como el aire y el agua pueden enfriarse de un momento a otro, sin que a nuestros pequeños les dé tiempo de avisarnos.

• Aunque les coloquemos flotadores, hay que estar cerca. No dejarlos solos y sin supervisión, ni por un segundo, ya que los accidentes ocurren en un abrir y cerrar de ojos.

Adicional a esto, si nuestros hijos son pequeños, observemos si al estar de pie en la piscina son capaces de mantener su cabeza fuera del agua. (Incluso los chalecos salvavidas, adaptados a su tamaño, aunque pueden ser más seguros que los flotadores, no garantizan su seguridad).

• Una gorra los ayuda a protegerse más del sol y a mantenerse frescos. Busquemos telas que no se calienten fácilmente y que al mojarse no tengan mal olor. Mejor aún, si tienen protección solar. ¡A disfrutar!

También puedes leer: Hoteles boutique para disfrutar sin salir de Guatemala

Comentarios

comentarios