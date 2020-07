150 empresas de Guatemala y Centroamérica buscan conquistar el nuevo consumidor post COVID-19 luego de un estudio que realizó la Unidad de Inteligencia de Mercados de Agexport.

Crecen exportaciones

Pese a que el sector manufactura fue golpeado por la pandemia, sus exportaciones tuvieron un crecimiento de 5.4 por ciento con relación al mismo mes del 2019. La demanda de los productos esenciales como alimentos, bebidas, productos de cuidado y desinfección del hogar y artículos de protección personal, sumaron a esa fecha un venta al exterior de $1.337 millones.

Sector de Manufactura

El 80 por ciento del sector de manufactura está integrado por pymes, y para apoyar su reactivación, han trasformado la plataforma de retail, Manufexport 2020 en su versión virtual, la cual las 150 empresas tendrán 10 citas de negocios durante 3 meses, con alrededor de 220 compradores de Estados Unidos, Centroamérica, México, República Dominicana, entre otros. Se estiman más de 2 mil citas de negocios.

Productos

Las mayores crecimientos netos por grupo de productos manufacturados a abril de 2020, según el Banguat, son:

Materiales plásticos y sus manufacturas: US$ 16.7 millones, Preparados a base de cereales US$ 11.8 millones, Productos farmacéuticos US$ 10 millones, Manufacturas de papel y cartón US$ 8.6 millones, Desinfectantes, insecticidas y fungicidas US$ 8.5 millones.