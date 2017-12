Estas condiciones deben respetar los herederos de Hugh Hefner

El fundador de Playboy, Hugh Hefner, falleció el pasado 27 de septiembre y durante las últimas horas se revelaron las cláusulas que deben respetar su esposa e hijos para heredar su fortuna de 36 millones de euros: mantenerse alejados de las drogas, alcohol y no derrochar en exceso informó el diario The Blast.

EXCLUSIVE: @HughHefner’s estate is selling off all of his ownership in @Playboy. https://t.co/raaCpCubQN

— The Blast (@TheBlastNews) December 22, 2017