PNC asegura que buscó darle protección a Juan Francisco Sandoval

La Policía Nacional Civil ha informado que procedió a buscar al ex fiscal Juan Francisco Sandoval para cumplir con las ordenes de brindarle seguridad, sin embargo este no fue localizado en su casa.

Por medio de un comunicado, la Policía Nacional Civil ha informado que como parte de las medidas cautelares dictadas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del ex fiscal Juan Francisco Sandoval, se procedió a buscarlo en su casa de habitación para brindarle la protección respectiva.

En el escrito, indican que se acercaron junto a un asesor jurídico para asignar al personal y los vehículos para el resguardo de su integridad física, sin embargo esto no fue ubicado en su residencia.

En su lugar, los atendió el padre de Sandoval quien aseguro desconocer el paradero del ex fiscal y por tal razón no podía aceptar la seguridad otorgada, por lo que la institución levanto el acta correspondiente y dio fe de lo sucedido y las razones por las cuales no se le pudo brindar la protección.

Sandoval abandonó el país la madrugada del sábado a través de la frontera con El Salvador, asegurando que su vida corría peligro en Guatemala.