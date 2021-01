Pobladores de Panzós, Alta Verapaz solicitan apoyo en infraestructura

Estas imágenes demuestran destrucción, silencio y una profunda desesperanza, después del paso de las depresiones Eta e IOTA, en las 41 comunidades de Panzós, Alta Verapaz.

En San Vicente II, han pasado ya dos meses y más de 8 mil personas, se encuentran incomunicados, sin carreteras, al lugar solo se puede llegar por vía aérea, lo cual lleva alrededor de 30 minutos desde la capital al área del Polochic.

Con suerte, solo las personas con posibilidades son trasladadas en un vehículo, y toma cinco minutos llegar a la primera comunidad.

Lorenzo Choc, es de los pocos pobladores que habla castellano, y relató el momento que decidió abandonar su hogar.

El río siguió creciendo, los pollos, chuntos no se lograron rescatar, el agua llegó a una altura de dos metros, relató Choc.

En la comunidad de San Vicente I, viven 38 familias, en donde hay más de 100 niños, pero lo que más les preocupa es ya no poder alimentar a los infantes.

Hay que recordar que aún se vive la pandemia en el país, pero es algo que no les preocupa, ya que no se han registrado casos positivos en las comunidades. En cuanto a educación, los niños de San Vicente 1, no tienen escuela, son contados los niños que bajan al municipio a recibir clases.

En cada cosecha los pobladores sacaban 15 mil quetzales, un ingreso anual para subsistir.

En la comunidad de San Vicente II son 45 familias, es decir alrededor de 150 personas, el representante del Cocode señala que han recibido ayuda por parte de organizaciones. Por falta de carreteras, no hay acceso a las comunidades los centros de salud aún no están atendiendo.

Después de la inundación solo quedan sedimentos y arena en las comunidades, tomará alrededor de tres años para que los pobladores vuelvan a sembrar en sus tierras, fuente de trabajo de la mayoría.