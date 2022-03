Pobladores del Valle Palajunoj mantienen bloqueado el basurero municipal

Durante la reunión del Concejo Municipal, se trató como punto único la agenda de las peticiones de pobladores del Valle Palajunoj de dejar en suspenso el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para las 10 comunidades del sector.

La alcaldesa en funciones, dio a conocer sobre los acuerdos que se llegaron luego de escuchar a líderes del Valle Palajunoj.

A pesar que en la reunión con el magistrado de conciencia Jordan Rodas, se comprometieron liberar el paso para el basurero municipal, líderes afirman que son los pobladores que no han querido quitar las medidas de hecho.

El concejo municipal solicitó, que gobernación departamental cumpla con el desalojo del lugar y que le de acompañamiento a los camiones de basura, porque no han recogido los desechos en la ciudad.

Las autoridades le hacen el llamado a la población a no sacar su basura a las calles, hasta que no se tenga alguna solución con el conflicto en el Valle Palajunoj y también no pueden usar el basurero temporal, por las manifestaciones de vecinos de Santa María de Jesús, Zunil.

Reportó para Canal Antigua Oscar de León