Pobladores permitirán este domingo el paso de camiones con basura hacia vertedero en Xela

Pobladores del Valle del Palajunoj en Quetzaltenango que bloquean desde hace semanas el paso de camiones con basura hacia el vertedero municipal, informaron que este domingo permitirán el ingreso de un camión por hora.

Este sábado, autoridades se presentaron con una orden de desalojo de los vecinos que manifiestan su descontento con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Sin embargo, luego de varias horas, esto no ocurrió.

En la ciudad altense se acumula basura en calles y avenidas lo cual provocó que autoridades buscaran aplicar la fuerza para liberar el paso hacia el vertedero.

Hasta hace dos días se verificó la participación de la PNC para buscar una solución por medio del diálogo, pero los pobladores fueron tajantes en afirmar que solo se retirarían si se suspende el POT.

Temprano este sábado, un contingente de la PNC llegó al área para efectuar el desalojo luego que se diera la orden formal.

La Policía dio una primera advertencia a los pobladores, para que desistieran del bloqueo, pero de nuevo el diálogo no tuvo efecto.

Dentro de los manifestantes se evidenció la participación de niños y mujeres, que se colocaron al inicio del grupo.

La comuna de Quetzaltenango sesionó de forma extraordinaria, y decidió que no suspenderá el POT. Además, resolvió continuar con la mesa técnica establecida, crear un plan específico para la región y por el momento dejó en suspenso su solicitud de retirar a los comunitarios por la fuerza.

Mientras tanto, cercano a la manifestación, varios camiones de basura esperaban para ingresar al Valle del Palajunoj y depositar la basura en el vertedero.

Ya en la tarde del sábado, los pobladores rechazaron la propuesta de la Municipalidad e insistieron en solicitar la suspensión del POT para deponer el bloqueo.

Al final del día, la situación no tuvo una solución definitiva, y luego de una reunión nocturna entre los pobladores y las autoridades, los comunitarios accedieron a permitir el paso a algunos camiones.

Pobladores del Valle del Palajunoj no aceptaron el memorial que envió el Concejo Municipal y reiteran que si no se suspende el POT, no aceptan retirar el bloqueo hacia el vertedero.

