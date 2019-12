Pogba, Icardi y Cavani, las últimas novedades sobre sus futuros

Paul Pogba, Mauro Icardi y Edinson Cavani, son noticia en estos días, relacionada con hechos que podrían decidir su futuro.

El agente de Paul Pogba confirmó el interés del Real Madrid sobre el francés del Manchester United, pero hay un pero.

El agente de Pogba, Mino Raiola, aseguró a The Telegraph que el francés seguirá en el United, tal como lo había afirmado el técnico Ole Gunnar Solskjaer.

The boss also spoke about the importance of staying grounded:

“You don't fly off in the sky when you're doing well and you don't dig yourself a big hole when you're not doing well."#MUFC pic.twitter.com/wmhjlnR4zB

