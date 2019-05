Polémica dos años después de la boda de Messi

La boda de Lionel Messi y Antonella Rocuzzo sigue dando de qué hablar, y ahora la wedding planner se quejó de la familia del futbolista.

El evento fue todo un acontecimiento en 2017 en Argentina ese 30 de junio, pero la semana pasada en un programa de televisión, la wedding planner Bárbara Diez, dijo que fue despedida y acusó al padre de Messi de la decisión.

Diez, que además es la esposa del jefe de Gobierno de la ciudad Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que fue despedida de la boda y acusó de «repentina» la decisión de Jorge Horacio Messi.

Diez aseguró en el programa que nunca había hablado de forma pública sobre el tema. «Trabajamos casi un año y el padre se empezó a involucrar en la boda aceptando muchos intercambios gratis. Decidió hacer la boda en un salón donde le daban la comida y aceptó los servicios de una pareja de organizadores de bodas que le ofrecieron otro trueque. Y me llamaron para decirme que ya no contaban con nuestro servicio».

Añade que con Rocuzzo «todo quedó en buenos términos».

«Después nos escribimos con Antonella y me dijo ‘Bárbara, lamento un montón lo que están diciendo’. Ella es un amor. Me dolió porque das mucho amor al organizar un evento».

Y concluyó: «No era la boda que habíamos soñado con la novia. Fue otra boda».

Pero esta frase desató la furia de la esposa de Messi que respondió a Diez por medio de su cuenta de Instagram.

«Nuestra boda no fue por intercambios. Pagamos el cien por cien de los servicios prestados por cada proveedor», dijo Rocuzzo.

«Nuestra boda fue soñada. Hubiese preferido no tener que aclarar nada, y menos dos años después, pero no he tenido otra alternativa», dijo.

