Policía golpea a una turista menor de edad en la playa

Una turista fue golpeada en el rostro por un agente de la Policía en una playa de Nueva Jersey, Estados Unidos (EE. UU.). Un video en Twitter muestra cuando dos agentes se lanzan sobre una mujer mientras alguien le grita “deja de resistir”.

La mujer involucrada es Emily Weinman, de Pennsylvania y menor de edad. La joven también publicó el video en su perfil de Facebook. Según ella, todo el problema comenzó cuando los agentes se acercaron a su grupo, preguntaron por sus edades y les hicieron pruebas de alcoholemia, que resultaron negativas.

“No tienen nada más que hacer”, dijo la joven cuando los agentes se retiraban, pero las palabras ofendieron a uno de ellos. La mujer dijo que se resistió a dar sunombre al uniformado, quien de inmediato procedió a arrestarla.

I was sleeping on the beach and I woke up to this.. i can’t believe it.. pic.twitter.com/UJE5Sy7E4G

— Lexy (@HewittLexy) May 26, 2018