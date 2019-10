Policía saca a un hombre segundos antes de que un tren embistiera su vehículo (Video)

Un hombre que cayó inconsciente y quedó atrapado en las vías del tren salió ileso de un accidente de tren.

Esto gracias al rápido pensamiento de un heroico agente de la Patrulla de Carreteras de Utah, que lo sacó con solo unos segundos de sobra.

El rescate, similar al de una película, de Ruben Correa el miércoles fue captado por la cámara del tablero de la patrulla, produciendo material realmente aterrador, pero impresionante.

Las imágenes de la escena muestran a Correa revisando el automóvil que se estrelló contra una barrera y se atascó en las vías del tren.

Le tomó unos 30 segundos salir de su transporte, llegar al automóvil y sacar a su conductor, literalmente momentos antes de que lo golpeara un tren.

Check out the amazing life-saving work by Trp. Correa this morning! pic.twitter.com/O6du6AN9Oo

— Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) October 16, 2019