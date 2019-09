Policía salva a un hombre que intentaba suicidarse (Video)

Un policía salvó a un hombre de suicidarse luego que decidió saltar sobre un puente agarrándole las piernas en un dramático rescate.

Las imágenes de la cámara corporal del oficial Brian Rehg muestran a él y al teniente Chris McCarter actuando frente al puente en Tennessee, EE. UU., Cuando un joven intentaba saltar.

El incidente, que ocurrió el 8 de abril, muestra los rápidos reflejos del oficial cuando entra en acción y evita que el hombre termine con su vida.

Los oficiales se aferraron a las piernas del hombre, lo arrastraron de vuelta a un lugar seguro y lo sostuvieron en el suelo.

La Oficina del Sheriff del Condado de Knox lanzó el video esta semana para agradecer los esfuerzos de los oficiales.

En la publicación de Facebook , agradeció: «Al Sheriff Tom Spangler le gustaría felicitar a nuestro oficial Brian Rehg por sus esfuerzos para salvar la vida de un joven que intentó saltar de un puente en Pleasant Ridge Road el 8 de abril de 2019».

«El oficial Rehg junto con el teniente Chris McCarter actuú de manera increíble. Debido a su vigilancia y acciones rápidas, el adolescente está vivo hoy», continuó.

«Tanto McCarter como el oficial Rehg son verdaderos héroes locales, no solo por este incidente sino porque continúan arriesgando sus vidas diariamente por la seguridad de los demás», agregó.

Thanks to @HLNTV for highlighting the heroic efforts of Lt. Chris McCarter and @knoxsheriff deputy Brian Rehg ⬇️ https://t.co/WkBspEozAd

— Knoxville Police TN (@Knoxville_PD) September 18, 2019