Identifican origen de polvo que envió al hospital a esposa de Trump Jr.

Como maicena fue identificado el polvo blanco enviado en un sobre a Donald Trump Jr. y que fue abierto por su esposa Vanessa Trump, quien fue hospitalizada de emergencia en Nueva York, Estados Unidos, informó este 13 de febrero el departamento de Policía.

Thankful that Vanessa & my children are safe and unharmed after the incredibly scary situation that occurred this morning. Truly disgusting that certain individuals choose to express their opposing views with such disturbing behavior.

Vanessa Trump se encontraba en un apartamento de Manhattan al momento del incidente y de inmediato llamó a 911 mencionando que tenía tos y sentía náuseas, por lo que junto a su madre y otra persona fueron hospitalizadas.

Según la portavoz de la Casa Blanca, Sara Huckabee Sanders, el presidente Donald Trump conversó vía telefónica con su nuera sobre dicha situación.

En marzo de 2016, la policía investigó una carta enviada al apartamento de Manhattan de Eric Trump que también contenía un polvo blanco que no terminó causando daño. Desde el 2001 el envío de polvo blanco causó temor, cuando varias cartas que contenían ántrax causaron la muerte de cinco personas.

Thank you so much for all the help today in NYC! I appreciate all the quick response to make sure that I was safe ! Thank you @FDNY @SecretService @NYPDnews @NYPDCT @NewYorkFBI

— Vanessa Trump (@MrsVanessaTrump) 13 de febrero de 2018