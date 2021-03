Popular influencer resultó ser un hombre de 50 años que usa filtros

Una «joven influencer» motociclista japonés con una gran cantidad de seguidores en las redes sociales es en realidad un hombre de 50 años que ha estado alterando su apariencia a través de FaceApp y Photoshop.

Este impactante hecho se reveló cuando el hombre, sin saberlo, publicó una fotografía en Twitter en la que su reflejo en un espejo despertó sospechas, informa Ladbible.

En Twitter, @azusagakuyuki tiene más de 20,000 seguidores y comparte regularmente fotografías que muestran a ‘ella’ con motocicletas. «Me encanta jugar con las bicicletas», escribió en un tuit.

みなさーん٩( ˆoˆ )۶

おバイクしてますかぁ✨💖

もうすぐ春ですよ🌷🌼🌸

年齢:昭和の○○○

身長:166

住み:イバラキ🍠

大好き:バイクいじり😘

一言: Life is once, play this world#バイク乗りと繋がりたい #バイク乗りとして軽く自己紹介 pic.twitter.com/t28mZmJ4vg

— 宗谷の蒼氷 (@azusagakuyuki) February 10, 2021