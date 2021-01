Por falta de integración de tribunal se aplaza audiencia de presunto narcotraficante

Para esta semana se tenía previsto que el tribunal tercero de sentencia penal llevara a cabo la audiencia donde se debe definir si se procede o no a la extradición de Erasmo Martinez a Estados Unidos, sin embargo la misma no se ha podido realizar pues el tribunal no se ha podido integrar.

Tras el periodo vacacional, la primera audiencia fue integrada por jueces suplentes ya que dos titulares se encontraban de descanso, ahora es necesario que esos mismos jueces resuelvan la situación de Martinez por lo que no han podido coincidir en las agendas para resolver este caso.

Erasmo Martinez, quien supuestamente es pareja sentimental de Karin Orellana, quien había sido nombrada como fiscal especial para investigar al fiscal Juan Francisco Sandoval, es requerido por Estados Unidos por supuestos delitos de narcotráfico.

Se espera que, en los próximos días se logre cuadrar la agenda de los juzgadores para así llevar a cabo la audiencia y definir el futuro de Martínez.