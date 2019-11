¿Por qué Donald Trump publicó esta foto en su cuenta de Twitter?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó esta semana una fotografía alterada que lo muestra en el cuerpo escultural de Rocky Balboa. El internet enloqueció y respondió con otras imágenes no tan halagadoras.

La foto era claramente un trabajo profesional, con el tono de piel de Donald Trump mezclado con el físico cincelado sin camisa del actor de Rocky Sylvester Stallone.

Se desató el miércoles por la mañana, sin ningún contexto verbal, una rareza en los tuits presidenciales. Los usuarios de las redes sociales inmediatamente comenzaron a analizar el significado de la imagen.

Fue el día antes del Día de Acción de Gracias: ¿este Trump se estaba preparando para luchar contra la » Guerra de Acción de Gracias «, una aparente extensión de la » Guerra de Navidad » que provocó burlas liberales a principios de semana? ¿O una guerra contra … algo más?

Impeachment fue uno de los principales contendientes, dado que Trump había tuiteado recientemente sobre posiblemente testificar en la investigación de juicio político en curso en la Cámara, incluso afirmando que estaba «luchando con futuros Presidentes y la Oficina del Presidente». »

🎶Mama knocked you out. @SpeakerPelosi Knocked you out 🎶 pic.twitter.com/G07ZpI2bXo

— Ibrahim Hassan (@Ibrahim18539926) November 27, 2019